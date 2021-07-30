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عمرو خالد: ربنا حمى مصر من الربيع العربي (فيديو)
الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:55 م
شيماء حسن
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قال الداعية عمرو خالد، إنه أصبح الآن أكثر نضجًا عن ما قبل عشر سنوات ماضية، مضيفًا: "الحمد لله أن ربنا حمى مصر مما حدث لدول أخرى نتيجة للربيع العربي".
وأضاف "خالد"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة: "مرينا بتسونامي والحمد لله أن ربنا حمى مصر وعدينا ولم يحدث لنا ما حدث في بلاد أخرى سواء سوريا والعراق وليبيا".
وتابع: "لم أكن من المحرضين على أحداث يناير ولكنني شاركت فيها، لو عاد بيا الوقت إلى 25 يناير عام 2011 لاتجهت أكثر إلى عالم الروحانيات".
واستطرد الداعية الإسلامي: "لو عاد بيا الوقت كنت هروح في طريق الروحانيات اللي أنا شغال فيه الآن".
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