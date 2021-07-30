عمرو خالد: ربنا حمى مصر من الربيع العربي (فيديو)

قال الداعية عمرو خالد، إنه أصبح الآن أكثر نضجًا عن ما قبل عشر سنوات ماضية، مضيفًا: "الحمد لله أن ربنا حمى مصر مما حدث لدول أخرى نتيجة للربيع العربي".





وأضاف "خالد"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة: "مرينا بتسونامي والحمد لله أن ربنا حمى مصر وعدينا ولم يحدث لنا ما حدث في بلاد أخرى سواء سوريا والعراق وليبيا".





وتابع: "لم أكن من المحرضين على أحداث يناير ولكنني شاركت فيها، لو عاد بيا الوقت إلى 25 يناير عام 2011 لاتجهت أكثر إلى عالم الروحانيات".



