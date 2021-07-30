الكويتية شجون الهاجري تدعم علي كاكولي بعد شائعة توقيفه بتهمة حيازة المخدرات





حرصت الممثلة الكويتية شجون الهاجري؛ على دعم مواطنها الفنان علي كاكولي، بعد إندلاع أخبار مغرضة تفيد بتوقيفه بالمطار بتهمة حيازة المخدرات والقبض عليه.



وأصدر الممثل الكويتي بيانا استنكر فيه كل الأخبار التي تم تداولها مهددا من يحاول الترويج لها بالمقاضاة القانونية.



وبدورها، دعمت الهاجري زميلها وأعادت نشر البيان الخاص به على صفحاتها.



ويجتمع الثنائي في مسلسل الهروب مع المنتج جمال سنان والتصوير تم في بيروت خلال الأيام المقبلة.



ويشارك في بطولة العمل باسم مغنية وجيسي عبده ومن الكويت الممثل علي كاكولي، وكتابة الدكتورة حنين عمر في تعاون هو الثاني لها مع شركة "إيغل فيلمز"، حيث سبق أن تعاونا في مسلسل "أمنيزيا".



ويتألف "هروب" من عشر حلقات وسيعرض على منصة "شاهد في اي بي".



يذكر أنّ الهاجري شاركت في مسلسل "ملاك رحمة" الذي عرض منذ أشهر على "شاهد في اي بي" وهو أيضاً من إنتاج "إيغل فيلمز" لجمال سنان، وقدمت فيه دوراً مختلفاً محوره عالم الجريمة والغرابة والاضطرابات النفسيّة.