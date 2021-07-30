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إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أحال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 6 من الأطباء للتحقيق، وذلك لتركهم العمل بدون إذن، والذي يعد إهمال ومن شأنه الإضرار بصحة المواطن.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مستشفى شبين القناطر المركزي، للوقوف على حالة سير العمل وانضباطه والاطمئنان على المرضى.

وجرى المرور على مختلف أقسام المستشفى من الاستقبال والطوارئ، ووحدة العناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية.

رافقه خلال الجولة، كل من الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، ومحمد الهيلي مسؤول مالي وإداري، حيث قام فريق المرور بالتأكد من حسن سير وانضباط العمل.
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق
إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق

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