عمرو خالد عن التجديد الخطاب الديني: نعاني من فجوة عمرها 70 عاما (فيديو)

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن دور الدين في الحياة هو الإجابة على أسئلة العصر، وتلبية احتياجات المجتمع، حيث إن كل عصر له أسئلة، وكل وطن له احتياجات.





وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، إلى أنه إذا كان الوطن في حاجة إلى تنمية فدور الخطاب الديني أن يساهم في تطوير التنمية، وإذا كان الوطن له احتياجات اقتصادية فدور الخطاب الديني أن يشجع للدعم والعطاء، وإذا كان الوطن يواجه التطرف فدور الخطاب الديني أن يواجه المشكلة.



