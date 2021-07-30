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عمرو خالد عن التجديد الخطاب الديني: نعاني من فجوة عمرها 70 عاما (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن دور الدين في الحياة هو الإجابة على أسئلة العصر، وتلبية احتياجات المجتمع، حيث إن كل عصر له أسئلة، وكل وطن له احتياجات.

وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، إلى أنه إذا كان الوطن في حاجة إلى تنمية فدور الخطاب الديني أن يساهم في تطوير التنمية، وإذا كان الوطن له احتياجات اقتصادية فدور الخطاب الديني أن يشجع للدعم والعطاء، وإذا كان الوطن يواجه التطرف فدور الخطاب الديني أن يواجه المشكلة.

وأضاف، أن الحياة تسير بشكل سريع خلال 100 عام الأخيرة، ولكن استجابة أهل الفكر الديني لم تكن بنفس السرعة، فحدثت فجوة، معتبرا أن هذه الفجوة تمثل 70 عاما بين سرعة حركة الحياة وتلبية الفكر الديني، معقبا: "الدين غني وثري المشكلة في العقل الذي يستخرج من النصوص ما يوفي احتياجات العصر".

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