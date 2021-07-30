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ليستر سيتي يخطط لخطف نجم بروسيا دورتموند

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ليستر سيتي يرغب في التعاقد مع الألماني جوليان براندت نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليستر سيتي يبذل جهدا عاليا في الصيف الحالي وأي شيء آخر في هذه المرحلة سيكون بالتأكيد إضافة جديدة لتشكيلة ثعالب ليستر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه مازال هناك مجال للتحسين في الهجوم وقد يصبح ذلك أكثر إلحاحًا في حالة رحيل الإنجليزي جيمس ماديسون المطلوب في آرسنال.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن الإنجليزي مارك أولبرايتون سيبلغ أيضًا 32 عامًا في وقت لاحق من هذا العام كما أن الإسباني أيوزي بيريز لم يقدم الكثير ليثبت أنه قادر على لعب دور محوري في الفريق خلال الموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بروسيا دورتموند قد يكون على استعداد للسماح لبراندت بالرحيل في الصيف الحالي وستكون صفقة رائعًاة لليستر، حيث أن النجم الألماني مازال يبلغ من العمر 25 عامًا فقط لذلك هناك متسع من الوقت لبطل كأس إنجلترا لاختيار لاعب موهوب مقابل مبلغ غير كبير وإعادته إلى المسار الصحيح.

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