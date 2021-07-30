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ليستر سيتي يخطط لخطف نجم بروسيا دورتموند
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:01 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ليستر سيتي يرغب في التعاقد مع الألماني جوليان براندت نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليستر سيتي يبذل جهدا عاليا في الصيف الحالي وأي شيء آخر في هذه المرحلة سيكون بالتأكيد إضافة جديدة لتشكيلة ثعالب ليستر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه مازال هناك مجال للتحسين في الهجوم وقد يصبح ذلك أكثر إلحاحًا في حالة رحيل الإنجليزي جيمس ماديسون المطلوب في آرسنال.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن الإنجليزي مارك أولبرايتون سيبلغ أيضًا 32 عامًا في وقت لاحق من هذا العام كما أن الإسباني أيوزي بيريز لم يقدم الكثير ليثبت أنه قادر على لعب دور محوري في الفريق خلال الموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بروسيا دورتموند قد يكون على استعداد للسماح لبراندت بالرحيل في الصيف الحالي وستكون صفقة رائعًاة لليستر، حيث أن النجم الألماني مازال يبلغ من العمر 25 عامًا فقط لذلك هناك متسع من الوقت لبطل كأس إنجلترا لاختيار لاعب موهوب مقابل مبلغ غير كبير وإعادته إلى المسار الصحيح.
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