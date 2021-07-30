الزمالك يستهدف صفقة جديدة من الدوري المصري





عاد الايفواري سيرجي أكا، لاعب وسط نادي الجونة، للصورة مجددًا داخل نادي الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الحالي.





وكان أكا ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كان يفاضل بين لاعب وسط مصري أو أجنبي، وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني علي أن يكون لاعب الوسط أجنبي.





وفي سياق أخر، واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة خلال معسكره ببرج العرب.





ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.