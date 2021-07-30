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الزمالك يستهدف صفقة جديدة من الدوري المصري
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:02 م
محمد الدمتناوي
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عاد الايفواري سيرجي أكا، لاعب وسط نادي الجونة، للصورة مجددًا داخل نادي الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الحالي.
وكان أكا ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كان يفاضل بين لاعب وسط مصري أو أجنبي، وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني علي أن يكون لاعب الوسط أجنبي.
وفي سياق أخر، واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة خلال معسكره ببرج العرب.
ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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