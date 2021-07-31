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أحمد سعد يشعل حفل شبين الكوم وسط حضور كبير من الشباب

السبت 31/يوليو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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في واحدة من أقوى حفلات شبين الكوم أحيا المطرب أحمد سعد حفل كبيرا بحضور نخبة كبيرة من الشباب.


اشعل أحمد سعد الحفل بالعديد من أشهر أغانيه حيث افتتح الحفل بأغنية الملوك واختتم الحفل بها بناءا علي طلب الجمهور وغني اغاني مثل "الملوك، نفسك ترجع، بحبك ياصاحبي، العديد من الأغاني". وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحاضرين من الشباب.

وكان اخر اعمال أحمد سعد أغنية "الملوك" مع عنبة ودبل زوكش، والكليب من إخراج حسين شعبان.

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