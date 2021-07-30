صحة الفيوم تناقش موقف البرامج الصحية للرعاية الإجتماعية غير القادرين

عقدت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة ماجدة رشدى، مديرة الإدارة اجتماعها الدورى لمناقشة موقف المبادرات الرئاسية(صحة المرأة - السمعيات - صحة الأم والجنين).



وأوضحت الدكتورة أمل أمين، مسئولة وحدة برامج الرعاية الإجتماعية، انه تم خلال الأجتماع التعرف على مستجدات تقارير المبادرات والتى تشمل:

الخطة التنفيذية - الخطة الإعلامية - عوائق العمل والتشغيل - موقف المستلزمات -الصيانة والاعطال".



بالإضافة إلى مناقشة موقف البرامج الصحية للرعاية الإجتماعية (غير القادرين -المشروطية).



كما تم مناقشة سلبيات مرور المديرية على الإدارات الصحية والتواصل المباشر بين المديرية والوحدات.



وأكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة على أهمية العمل الفريقى ومراعاة الضمير واتباع اخلاقيات المهنة.



وفى نهاية الأجتماع قامت الدكتورة نورهان عبد الوهاب، مسئولة البرنامج الوطنى الإيدز بالقاء محاضرة عن هذا المرض واسبابه وكيفية الوقاية منه.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة نشر الوعى بخطورة هذا المرض اللعين وذلك بالتعاون مع الرائدات الريفيات والقوافل الطبية.

