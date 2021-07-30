Advertisements
"روسيا" تناقش حظر تصدير البنزين للحد من ارتفاع اسعاره محليا
الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:55 م
وكالات
Advertisements
قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إنها قدمت مقترحا إلى الحكومة للشروع في فرض حظر على صادرات البنزين.
وقالت الوزارة في بيان "اقترحت وزارة الطاقة على الحكومة إطلاق عملية عاجلة لحظر صادرات البنزين."
كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن الحظر قد يساعد في خفض أسعار البنزين المحلية بعد ارتفاعها في الأشهر الأخيرة، وهي قضية مهمة في روسيا قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول.
وقالت الوزارة في بيان "اقترحت وزارة الطاقة على الحكومة إطلاق عملية عاجلة لحظر صادرات البنزين."
كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن الحظر قد يساعد في خفض أسعار البنزين المحلية بعد ارتفاعها في الأشهر الأخيرة، وهي قضية مهمة في روسيا قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements