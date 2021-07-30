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عمرو خالد: نعاني من مشكلة بالإبداع.. وليس في تطوير الفكر الديني (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن هناك احتياجا كبيرا لتجديد الخطاب الديني، ولكن البعض يرفضه على الرغم من أن التجديد فكرة لفت الرسول نظرنا إليها حينما قال "يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها".

وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، إلى أن هناك ثوابت ونصوص قطعية لا يمكن الاقتراب منها في تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن هناك مساحات واسعة داخل القرآن للاجتهاد وللتطور ولمواكبة العصر.

وأضاف، أن العالم العربي يعاني من مشكلة في الإبداع والتطوير وليس في تطوير الفكر الديني فقط، موضحا أن تطوير الخطاب الديني يحتاج إلى رؤية إعلامية ودرامية ورؤية من المؤسسات الدينية، معلقا: "منظلمش جهة.. هو عمل متكامل يعبر عن رؤية أمة لاحتياجات العصر".

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