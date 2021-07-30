Advertisements

قرية مصرية تنتج 40% من عجينة الياسمين بالعالم (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس فخري باز، مدير الإدارة الزراعية بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية، إنه رغم جمال الياسمين ورائحته الزكية إلا أن آلامه قديمة ومزمنة، والأهالي في قرية شبرا بلولة يعانون من تدني الأسعار، موضحًا أن ذلك وضع عالمي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإدارة الزراعية بمركز قطور تنصح المزارعين دائمًا بضرورة استمرارهم في المجال وعدم اليأس من الأسعار، لأن الياسمين محصول رئيسي، وهناك العديد من المواطنين يعملون به ويعتبروه دخلهم الرئيسي.

وتابع أن الدولة اتخذت خطوات فعالة للتصدي لمشكلة انخفاض الأسعار، من خلال إنشاء جمعية في شهر مارس الماضي، مهمتها تسويق وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وعملت على زهر نارنج وكان أدائها رائعًا، وفي طريقها للدخول في زراعة الياسمين.

وأشار إلى أن زراعة الياسمين بدأت في الخمسينيات بقرية شبرا بلولة وكان هناك مصنعا في البداية تحول فيما بعد إلى مصنعين قطاع خاص لهما أسهم عالمية، مضيفا أن القرية تنتج 40% من عجينة الياسمين على مستوى العالم، وتتميز برقعة المساحة الزراعية التي تبلغ 257 فدانًا.

أخبار تهمك

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفض دخول نجم الزمالك في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ ساعة

تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق طبيبة الدقهلية التي قتلها زوجها يكشف آخر تفاصيل القضية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان