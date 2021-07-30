قرية مصرية تنتج 40% من عجينة الياسمين بالعالم (فيديو)

قال المهندس فخري باز، مدير الإدارة الزراعية بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية، إنه رغم جمال الياسمين ورائحته الزكية إلا أن آلامه قديمة ومزمنة، والأهالي في قرية شبرا بلولة يعانون من تدني الأسعار، موضحًا أن ذلك وضع عالمي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإدارة الزراعية بمركز قطور تنصح المزارعين دائمًا بضرورة استمرارهم في المجال وعدم اليأس من الأسعار، لأن الياسمين محصول رئيسي، وهناك العديد من المواطنين يعملون به ويعتبروه دخلهم الرئيسي.



وتابع أن الدولة اتخذت خطوات فعالة للتصدي لمشكلة انخفاض الأسعار، من خلال إنشاء جمعية في شهر مارس الماضي، مهمتها تسويق وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وعملت على زهر نارنج وكان أدائها رائعًا، وفي طريقها للدخول في زراعة الياسمين.



وأشار إلى أن زراعة الياسمين بدأت في الخمسينيات بقرية شبرا بلولة وكان هناك مصنعا في البداية تحول فيما بعد إلى مصنعين قطاع خاص لهما أسهم عالمية، مضيفا أن القرية تنتج 40% من عجينة الياسمين على مستوى العالم، وتتميز برقعة المساحة الزراعية التي تبلغ 257 فدانًا.



