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الزراعة: حصاد الياسمين يبدأ من الواحدة صباحا وإنتاج العامل في اليوم كيلو (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن زراعة الياسمين تحتاج إلى عمالة مكثفة، كاشفا إن إنتاج العامل في اليوم يصل إلى كيلوجرام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زراعة الياسمين تحتاج إلى جهد كبير من الفلاح حيث يحتاج إلى خدمة مستمرة وعمالة مكثفة وخصوصا في عملية حصاد الياسمين.

وكشف وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن موسم حصاد الياسمين طويل حيث يبلغ نحو 4 أشهر يبدأ من شهر يونيو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح الدكتور خالد أبو شادي، أن العامل يقوم بحصاد الياسمين بداية من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا ويجمع نحو كيلوجرام واحد.

وتابع أن إجمالي حصاد الفدان في الموسم الواحد يبلغ 6 طن ياسمين، موضحا أن 40% من إنتاج زهرة الياسمين يكون من محافظة الغربية فهناك حوالي 600 فدان وتستحوذ قرية «شبرا بلولة» على 245 فدان.



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