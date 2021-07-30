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شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:16 م
شيماء حسن
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هدد الداعية عمرو خالد، بالانسحاب من حواره على فضائية "العربية" بعد إصرار مذيعها عن الحديث معه عن مواقفه السياسية ومشاركته في ثورة 25 يناير أو موقفه من ثورة 30 يونيو.
وقال "خالد"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة موجهًا حديثه إلى المذيع: "أنا شايف أنك مصر العودة إلى نقطة أنا بقولك أنا تجاوزتها وقولت لك فكري، وإصرارك على العودة ليس هو اللي التقيت معاك عليه".
وأضاف، "لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أريد الحديث عن فكري الآن وليس عن الماضي، وعندي أخطاء نادم عليها وعندي تجارب تعلمت منها".
وتابع: "هذا يحتاج أن تسمع مني على فكرة الإحسان وهي فكرة أصيلة في ديني وأنا شغال عليها منذ 5 سنوات وهي فكرة عميقة في الإسلام وقابليتها للتطوير والإنجاح".
واستطرد موجهًا حديثه إلى المذيع: "اسمحل لي أن أقول اللي عايز أقوله"، ليرد مذيع العربية": "جاوبني على أسئلتي هذا الحوار موجه إلى كل المشاهدين هل مش هتتكلم بسبب علاقتك بالإخوان"، ليجيب عمرو قائلًا "أنا مليش علاقة بالإخوان، ولو مش عايز تسمعني وأنا بتكلم على مشروعي الروحاني في الإحسان هل تأذن أن نكتفي بهذا القدر وأنا بعتذر عن الحوار".
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