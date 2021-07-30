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الرجاء المطروحي يضم لاعب مياة البحيرة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
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نجح مجلس إدارة الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع عبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور مصطفي محمد مدير التعاقدات، ومحمد حامد وكيل اللاعب.

وتعتبر صفقة الشربيني هي سادس صفقات الفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل:محمد أمين لاعب سبورتنج كاسل لمدة ثلاث مواسم، وأحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة.


يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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