صاحب مزارع ياسمين بالغربية: "شبرا بلولة" تستحوذ على 52 % من إنتاج العالم (فيديو)

قال إبراهيم العدل، صاحب مزارع ياسمين بقرية شبرا بلولة بالغربية، إنّ المزارعون والعمال يعانون من ارتفاع أسعار قطف الياسمين في حين أن سعر الكيلو 30 جنيهًا، موضحًا أنّ العامل يحصل على 22 جنيهًا ونصف نظير جني كيلو واحد، وهو لا يستطيع إنتاج أكثر من 2 كيلو في اليوم، لذا هناك مشكلة في العمالة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فدان الياسمين كان العام الماضي يصل إنتاجه إلى 65 كيلو أمّا هذا العام لم يسجل إلا 40 كيلو فقط، بسبب الفيروسات المنتشرة في الجو، مشيرًا إلى أن الإنتاج بات ضعيفًا للغاية.





وتابع أنه يزرع الياسمين منذ سنة 2002، وأن شجرته تعيش لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن زراعة الياسمين لم تعد مستحبة لأن الفدان لا يحقق مصاريفه وتكلفة زراعته التي تشمل السماد والقص وجني المحصول، ولذلك يذهب المزارعون إلى تأجير أراضيهم.



وأردف أن قرية شبرا بلولة بالغربية تعتبر أكبر القرى على مستوى العالم في إنتاج الياسمين، وتنتج من 48% إلى 52% من الإنتاج العالمي للياسمين، وتصدر أنقى منتج لأن نسبة الرطوبة المرتفعة في القرية تساعد على عملة احتباس للمادة الفعالة داخل الزهرة.



