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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حريق بمصنع للكيماويات جنوب روسيا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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مصرع شخص وأصيب عدة آخرين بحروق جراء حادث وقع بمصنع للكيميائيات فى مقاطعة روستوف جنوبى روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وحسب المصادر، فإن الحادث الذى وقع فى مصنع "كامينسك"، أدى إلى إصابة 7 عمال بحروق كيميائية، تبلغ 100% من مساحة الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث توفى أحدهم فى وقت لاحق.


وأكدت المصنع فى بيان أصدره اليوم الجمعة نقل 7 من موظفيه إلى المستشفى جراء حريق وقع فى إحدى ورش المصنع فى الساعة الثامنة، و"تم إخماده فى أسرع وقت بمساعدة طاقم من رجال الإطفاء".

 

وذكر البيان أنه تسنى منع تسرب انبعاثات ضارة إلى الغلاف الجوي، وفتح تحقيق فى ملابسات الحادث تقوده مجموعة عمل برئاسة ديمترى كابرانوف، مدير قسم صناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة والكيمياء الخاصة بوزارة التجارة والصناعة الروسية.

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مقاطعه روسيا حريق هائل بمصنع بروسيا جنوب روسيا الصناعه الشفي

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