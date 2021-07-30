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رغم انسحابه.. عمرو خالد يعود لاستكمال حواره على العربية (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عاد الداعية عمرو خالد مرة أخرى إلى حواره مع فضائية "العربية"، قائلًا "أنا بعيش فترة من أجمل وأنضج فترات حياتي وذلك بعد فترة 2011 وما بعدها والحمد أن ما ردني رد جميل إلى مسيرتي الروحية".

وأضاف "خالد"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة: "أنا الحمد لله شغال الآن على مشروع روحاني، أشعر باستقرار نفسي وأنه مفيش فجوة بين ما أريد أن أقوله وبين ما أحياه من روحانيات وأنا في أحلى فترات حياتي".

وتابع: "عشت فترة لخبطة مريت بها أثرت على جمهوري بالسلب والفترة الحالية أثرت على جمهوري بالحب والإيجاب، بعدما عشنا في روحانيات عشوائية غير ممنهجة أو روحانيات كمية أدت إلى تطرف كبير، ولكني تعلمت الكثير في فترة الانسجام مع النفس التي أعيشها الآن وأصبحت لا اهتم بحجم التأثير الذي أقوم به وإنما بنوعية التأثير في متابعيي".

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