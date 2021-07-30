رغم انسحابه.. عمرو خالد يعود لاستكمال حواره على العربية (فيديو)

عاد الداعية عمرو خالد مرة أخرى إلى حواره مع فضائية "العربية"، قائلًا "أنا بعيش فترة من أجمل وأنضج فترات حياتي وذلك بعد فترة 2011 وما بعدها والحمد أن ما ردني رد جميل إلى مسيرتي الروحية".





وأضاف "خالد"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة: "أنا الحمد لله شغال الآن على مشروع روحاني، أشعر باستقرار نفسي وأنه مفيش فجوة بين ما أريد أن أقوله وبين ما أحياه من روحانيات وأنا في أحلى فترات حياتي".



