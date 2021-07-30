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تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام تركية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبا من الحصول على خدمات البونسي ميراليم بيانيتش نجم برشلونة الإسباني البونسي ميراليم بيانيتش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الصحفي التركي أكرم كونور أن يوفنتوس دخل في مفاوضات متقدمة مع برشلونة للتعاقد مع بينايتش على سبيل الإعارة.
وأفاد أكرم كونور بأن بيانيتش رفض العديد من العروض ويرغب فقط في العودة إلى يوفنتوس خاصة مع عودة الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة السيدة العجوز.
وأشار أكرم كونور إلى أن مسئولي برشلونة أبدوا استعدادهم للتخلي عن بعض نجومه على رأسهم بيانيتش والدنماركي برايثوايت والفرنسيين جريزمان وأومتيتي.
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