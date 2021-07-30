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أسباب غير متوقعة لنباح الكلاب.. تعرف عليها
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:15 م
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يعرف أن طبيعية نباح الكلب تختلف من حيث الغرض أو الشيء الذي يحاول إيصاله/ حث يعتبر النباح وسيلة الكلاب الوحيدة التي يتواصلوان بهامع البشر أو باقي الفصائل الحيوانية، وفيما يلي نقدم لكم أسباب نباح الكلاب.
أسباب نباح الكلب
- نباح منخفض، حيث يقوم الكلب بإصدار صوت أقرب للصفير عندما يشعر بالوحدة والحزن.
- نباح مرتفع مع زمجرة واضحة، وهو يدل على تأهب الكلب واستعداده لبدء القتال، فهذه هي طريقته للتعبير عن وجود خطر ما.
- نباح عالٍ بشكل سريع، وفي هذه الحالة يحاول الكلب تنبيه من حوله لاقتراب خطر ما، سواء كان شخصًا لا يعرف، أو حيوانًا ضاريًا، أو حتى عند اقتراب حدوث كارثة طبيعية؛ فالكلاب لديها قدرة على استشعار الزلازل والفيضانات والحرائق.
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