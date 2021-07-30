أسباب غير متوقعة لنباح الكلاب.. تعرف عليها

يعرف أن طبيعية نباح الكلب تختلف من حيث الغرض أو الشيء الذي يحاول إيصاله/ حث يعتبر النباح وسيلة الكلاب الوحيدة التي يتواصلوان بهامع البشر أو باقي الفصائل الحيوانية، وفيما يلي نقدم لكم أسباب نباح الكلاب.





أسباب نباح الكلب





- نباح منخفض، حيث يقوم الكلب بإصدار صوت أقرب للصفير عندما يشعر بالوحدة والحزن.





- نباح مرتفع مع زمجرة واضحة، وهو يدل على تأهب الكلب واستعداده لبدء القتال، فهذه هي طريقته للتعبير عن وجود خطر ما.







