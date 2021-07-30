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كارتيرون يرفض دخول نجم الزمالك في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:31 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دخول أحمد السيد زيزو نجم الفريق الأبيض ضمن الصفقة التبادلية التي تحاول أدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجرائها مع إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد مسئولو القلعة البيضاء التعاقد مع أكثر من لاعب من الفريق السماوي , الذي طلب بدوره دخول أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ضمن الصفقة التبادلية، المقرر إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء رفض مسئولي القلعة البيضاء دخل تلك الأسماء في الصفقة، فيما عدا جمعة الذي أبدت الإدارة نيتها للتخلص منه خاصة في ظل غيابه عن حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني وتوصية الأخير برحيله في ظل الخلافات التي ضربت علاقة اللاعب مع مدربه الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وكذلك وجود لاعبين في مركزه الظهير الأيسر كمحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح، ويراهن عليهما كارتيرون بشكل مكثف في المباريات.

بينما يتمسك الزمالك بالتعاقد مع ثلاثي بيراميدز، نبيل عماد دونجا ،وإريك تراوري وأحمد أيمن منصور، وتحاول الإدارة البيضاء تقريب وجهات النظر بينها وبين نظرائهم في بيراميدز، للظفر بخدمات الثلاثي في الميركاتو الصيفي المقبل وهي الصفقة الثلاثية التي وصفها كارتيرون بالمميزة في حال إبرامها لفريقه.

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