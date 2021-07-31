عمرو خالد: أخطأت عندما دخلت مجال السياسية..ونادم على ذلك (فيديو)

أكد الداعية عمرو خالد، على أنه وقع في أخطاء عند دخل إلى مجال السياسية، موضحًا أنه ندم على هذه الفترة التي انخرط فيها في العمل السياسي رغم عمله كداعية.



وقال "خالد" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" اليوم الجمعة: "إن الروحانيات خلال 100 سنة الأخيرة قدمت من خلال ثلاث أشكال، الأول هو شكل عشوائي غير ممنهج".



وأضاف: "الشكل الثاني يقوم على فكرة التدين الكمي على والتي قد تضغط على الإنسان وتؤدي به إلى التطرف، والشكل الثالث هو التدين والروحانيات من أجل التعبئة لمواقف سياسية".



وتابع: "كان هناك مشكلة حقيقية في تقديم الروحانيات، وأنا وقعت في أخطاء كثيرة عندما دخلت مجال السياسة وأنا نادم على ذلك ورجعت لمسيرتي الروحية".

