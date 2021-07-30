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المنيا يضم محمد هشه قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه المحاسب عاطف عبدالجابر، في التعاقد مع اللاعب محمد هشه، وذلك من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021\2022.

وعلم مراسل الفجر بأن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي، لمده 3 سنوات، قادما من فريق وادي دجله.

وسبق للاعب محمد هشه وان لعب لفريق مركز شباب القيس لمده سنتين ثم الانتقال إلي فريق وادي دجله واللعب له لمده سنتين أيضا، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق نادي المنيا لمده 3 أعوام

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