عمرو خالد: "حديثي أن الأزهر له أخطاء كلام مجتزأ" (فيديو)

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، السبب وراء تعثر تجديد الخطاب الديني، قائلا، إن أغلب من تحدثوا في أمر التجديد بدأوا من النصوص الدينية ولم يلتفتوا لاحتياجات المجتمع، ولهذا لم ينجحوا.





وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، إلى أن أصل تجديد الخطاب الديني أن نبدأ باحتياجات المجتمع، معلقا: "نبحث وطنا ومجتمعنا محتاج إيه"، ثم نعود للنصوص الدينية سنجد من الغنى والثراء ما يساعدنا على ذلك.



