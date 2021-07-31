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عمرو خالد يعتذر عن إعلان الدجاج.. وينتقد الدعاة المتاجرين بالدين (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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اعتذر الداعية عمرو خالد، عن المشاركة في إعلان الدجاج "فراخ تدخلك الجنة"، قائلًا "أخطأت عندما شاركت في هذا الإعلان، ولكن الإعلان اتفهم خطأ، أنا بعتذر عن ذلك، ولا أنوي القيام بأي إعلان آخر".

وأضاف "خالد" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على فضائية "العربية" يوم الجمعة أن سبب قيامه بذلك من أجل الصرف على مشاريعه الروحية الحالية".

وتابع الداعية الإسلامي: "أنا جاي أتكلم على رسالتي الروحية عن الإحسان الذي لم يأخذ حقه منذ 100 سنة وهو الطريق الذي يحقق تجديد الخطاب الديني لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه".

ووصف الدعاة الذين يتاجرون بالدين بأنهم سيئون، مستطردًا "الدعاة الذين يتاجرون بالدين سيئون ولكنني لست منهم، وأنا بصرف على رسالتي من جيبي ومن قوت ولادي".

وأوضح: "كانت فكرة الإعلان في هذه الفترة علشان أصرف لأن مفيش حد بيساعدني، ولكن بعد ذلك، فصلت رسالتي الدعوية عن أعمالي وأنفق عليها من جيبي الخاص".

واستكمل حديثه: "أعيش مستورًا وكل هدفي هو الاستمرار في رسالتي الروحية عن الإحسان ببعده الروحي والأخلاقي والإنتاجي، لا أنا زعلان من حد ولا حد زعلان مني، من انسجامي الحالي إني ازدادت بساطة وتأملًا".

وتابع: "تعرضت لخمس مصائب في أسبوع واحد منذ 5 سنوات، ابني علي تعرض لحادث سيارة كانت حياة أو موت، ابني عمر تأثر باللي حصل لأخيه، خسرت جزء كبير من أموالي، تعرضت لحملة هجوم واتفهمت خطأ، وعيشت ايام من الألم والدموع هي اللي حولت جوايا هذه الطاقة الروحية إلى حالة من الذكر والتعبد طلعت عمرو خالد من جديد".

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عمرو خالد العربية الدعاة

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