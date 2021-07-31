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مذيع "العربية" يحرج عمرو خالد بسبب الأزهر الشريف (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 03:03 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن التراث الإسلامي تراث غني لا يمكن هدمه، ولكن يمكن أن نأخذ منه كل ما هو منهجي، مضيفا: "ليس لدي مانع في التراجع عن رأي إذا ثبت خطأه".

وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أخطاء في الأزهر الشريف، وأخطاء في كل المؤسسات، ولكن يجب أن نزن الأمر بما له وما عليه.. ويجب أن يوضع كلامي عن الأزهر في سياقه حتى يُفهم بشكل صحيح".

ووجه الإعلامي خالد مدخلي، سؤالًا لضيفه وقال: "ما المطلوب من الأزهر لتصحيح هذه الأخطاء"، ليرد الداعية عمرو خالد ضاحكًا: "لتصحيح احتياجات الوطن.. أنا شايفك مُصر على فكر الأخطاء، وأنا مُصّر على فكرة التحديات والاحتياجات"، ليقاطعه الإعلامي خالد مدخلي: "إنت اللي قلت أخطاء لو هتتراجع عنها عادي يعني".

ومن ناحيته عقب عمرو خالد: "مش هقف معاك طويلًا على إصرارك على هذه النقطة رغم اختلافي معاك".

وقال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن مصر بدون مؤسسة الأزهر الشريف كانت تفقد الكثير عالميًا ومحليًا وإقليميًا.

وأشار "خالد"، إلى أن الأزهر الشريف حمى مصر داخليا، وقدم صورة عالمية جيدة، ولكن هناك تحديات واخطاء بحكم أي مؤسسة في الحياة.

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