Advertisements
محمد الباز محذرًا من الموجة الرابعة لكورونا: "كلنا مدانون"
السبت 31/يوليو/2021 - 01:32 ص
شيماء حسن
Advertisements
حذر الإعلامي محمد الباز، من التراخي في إتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قائلًا إنه بعد انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لـ38 إصابة أمس الأول، عادت لترتفع مرة أخرى أمس لتسجل 42 حالة جديدة.
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "صحيح أن الزيادة 4 حالات فقط، لكنه مؤشر نقلق منه، فلا أحد في مصر أو في العالم يعرف موعد الموجة الرابعة".
وأردف: "الموجة الرابعة قادمة لا محالة، لكن تأخير حدوثها، مع زيادة عدد من تلقوا اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية نستطيع السيطرة عليها، واستيعاب الموجة الرابعة".
واستنكر مشهد الزحام الشديد في المصايف وفي حفلات الساحل الشمالي، مستطردًا "كلنا مدانون في مسألة الإجراءات الاحترازية".
وتابع: "مشاهد المصايف صعب نستوعبها، 4 مليون وافد للإسكندرية في العيد واثنين مليون آخرين في مطروح، فضلا عن حفلات الساحل الشمالي،كلها مؤشرات تقلق، نحتاج لمزيد من التعقل".
وتساءل: "هل فيه موجة رابعة؟ الإجابة نعم، ولكن الناس لو حافظت على الإجراءات الاحترازية ونسبة التطيعيم زادت سيتم استيعاب هذه الموجة ولن يكون هناك أي مشاكل".
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "صحيح أن الزيادة 4 حالات فقط، لكنه مؤشر نقلق منه، فلا أحد في مصر أو في العالم يعرف موعد الموجة الرابعة".
وأردف: "الموجة الرابعة قادمة لا محالة، لكن تأخير حدوثها، مع زيادة عدد من تلقوا اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية نستطيع السيطرة عليها، واستيعاب الموجة الرابعة".
واستنكر مشهد الزحام الشديد في المصايف وفي حفلات الساحل الشمالي، مستطردًا "كلنا مدانون في مسألة الإجراءات الاحترازية".
وتابع: "مشاهد المصايف صعب نستوعبها، 4 مليون وافد للإسكندرية في العيد واثنين مليون آخرين في مطروح، فضلا عن حفلات الساحل الشمالي،كلها مؤشرات تقلق، نحتاج لمزيد من التعقل".
وتساءل: "هل فيه موجة رابعة؟ الإجابة نعم، ولكن الناس لو حافظت على الإجراءات الاحترازية ونسبة التطيعيم زادت سيتم استيعاب هذه الموجة ولن يكون هناك أي مشاكل".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements