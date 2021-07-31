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محمد الباز محذرًا من الموجة الرابعة لكورونا: "كلنا مدانون"

السبت 31/يوليو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الإعلامي محمد الباز، من التراخي في إتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قائلًا إنه بعد انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لـ38 إصابة أمس الأول، عادت لترتفع مرة أخرى أمس لتسجل 42 حالة جديدة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "صحيح أن الزيادة 4 حالات فقط، لكنه مؤشر نقلق منه، فلا أحد في مصر أو في العالم يعرف موعد الموجة الرابعة".

وأردف: "الموجة الرابعة قادمة لا محالة، لكن تأخير حدوثها، مع زيادة عدد من تلقوا اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية نستطيع السيطرة عليها، واستيعاب الموجة الرابعة".

واستنكر مشهد الزحام الشديد في المصايف وفي حفلات الساحل الشمالي، مستطردًا "كلنا مدانون في مسألة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "مشاهد المصايف صعب نستوعبها، 4 مليون وافد للإسكندرية في العيد واثنين مليون آخرين في مطروح، فضلا عن حفلات الساحل الشمالي،كلها مؤشرات تقلق، نحتاج لمزيد من التعقل".

وتساءل: "هل فيه موجة رابعة؟ الإجابة نعم، ولكن الناس لو حافظت على الإجراءات الاحترازية ونسبة التطيعيم زادت سيتم استيعاب هذه الموجة ولن يكون هناك أي مشاكل".

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موجة رابعة

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