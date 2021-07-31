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أسعار الدولار الامريكي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم السبت 31-7-2021

السبت 31/يوليو/2021 - 12:01 ص
الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري
الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار في البنوك بداية تعاملات  اليوم السبت 31-7-2021، وسط استقرار تشهده العملة الأمريكية منذ بداية تعاملات الشهر امام الجنيه المصري.


 وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصري وبنك مصر  15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة.

 

استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي واتش اس بي سي وبنك بلوم وكريدي اجريكول، ليسجل 15.64 جنيه للشراء،و15.74 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الدولار في "وفا التجارى بنك " 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، سجلت العملة 18.36 جنيه للشراء،و18.52جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 6 قروش لسجل 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه لما كان عليه قبل العيد في بنكي الأهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

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