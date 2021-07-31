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أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد المكسيك في ربع نهائي كرة القدم

السبت 31/يوليو/2021 - 12:01 ص
منتخب كوريا الجنوبية
منتخب كوريا الجنوبية
محمد زويد
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يستضيف إستاد نيسان مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي ضد نظيره المكسيك، اليوم السبت، في دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة كوريا الجنوبية ضد المكسيك، اليوم السبت، بمواجهة دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تأهل منتخب كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة الثانية المتوازنة، من فوزين وهزيمة، لكن المنتخب الكوري هو صاحب أقوى خط هجوم في البطولة، برصيد 10 أهداف، وكذلك يتساوى مع اليابان وإسبانيا كأقوى خط دفاع.

بينما تأهل منتخب المكسيك من بوابة وصافة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر منتخب اليابان، وقدم المنتخب المكسيكي أداء جيدًا في كل مبارياته بالبطولة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2020، وخاصة قناة بي ان سبورت 3.

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