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اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة مصر والبرازيل اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 12:01 ص
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره البرازيل، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات.

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