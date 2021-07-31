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بسبب خلافات بينهما.. شاب يقطع يد آخر في المحلة الكبرى

السبت 31/يوليو/2021 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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شهدت قرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة الكبرى، واقعة مؤسفة عندما أقدم أحد الأشخاص على قطع يد شاب يدعى "أحمد أ. أ" في العقد الثاني من العمر بسبب خلافات بينهما، وتم نقلة إلى مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، إخطارًا، بورد بلاغ من مأمور مركز شرطة المحلة بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية محلة القصب بدائرة المركز، وإصابة أحدهما بقطع كف يديه وتم تحويلة إلى مستشفى طوارئ المنصورة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبيّن نشوب مشاجرة بين طرف أول ويدعي "أحمد. ا. ا" 26 عاما المجني علية، وطرف ثاني "حسين. ا. م. ا" عاطل 33 عاما" المتهم" بسبب خلافات بينهم استخدم المتهم فيها آلة حادة "سلاح أبيض" مما أسفر عن بتر كف يد المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات سابقة وتم التصالح بينهما، إلا أنه بيت النية على الانتقام منه وتربص له في أحد الأراضي الزراعية ليلًا، وقام بالاعتداء علية واثناء محاوله المجني علية الدفاع عن نفسه، باغته المتهم بضربه بالسيف أدت إلى قطع كف يده.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى المحلة العام وتحويله إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة لإجراء جراحة عاجلة له وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم وأصدرت النيابة قرارًا بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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