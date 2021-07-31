بسبب خلافات بينهما.. شاب يقطع يد آخر في المحلة الكبرى

شهدت قرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة الكبرى، واقعة مؤسفة عندما أقدم أحد الأشخاص على قطع يد شاب يدعى "أحمد أ. أ" في العقد الثاني من العمر بسبب خلافات بينهما، وتم نقلة إلى مستشفى المحلة العام.





وتلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، إخطارًا، بورد بلاغ من مأمور مركز شرطة المحلة بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية محلة القصب بدائرة المركز، وإصابة أحدهما بقطع كف يديه وتم تحويلة إلى مستشفى طوارئ المنصورة.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبيّن نشوب مشاجرة بين طرف أول ويدعي "أحمد. ا. ا" 26 عاما المجني علية، وطرف ثاني "حسين. ا. م. ا" عاطل 33 عاما" المتهم" بسبب خلافات بينهم استخدم المتهم فيها آلة حادة "سلاح أبيض" مما أسفر عن بتر كف يد المجني عليه.





وتوصلت التحريات إلى أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات سابقة وتم التصالح بينهما، إلا أنه بيت النية على الانتقام منه وتربص له في أحد الأراضي الزراعية ليلًا، وقام بالاعتداء علية واثناء محاوله المجني علية الدفاع عن نفسه، باغته المتهم بضربه بالسيف أدت إلى قطع كف يده.



