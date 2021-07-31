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هشام حطب: نتائجنا في الأولمبياد جيدة..ونتوقع إحراز ميداليات جديدة (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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طالب هشام حطب، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، بعدم الضغط على اللاعبين المصريين المشاركين في الاولمبياد، مشيرا إلى أن ما تحقق من نتائج جيدة حتى الآن، بعد إحراز ميداليتين والتوقع بإحراز المزيد من الميداليات.

وأضاف "حطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن منتخبي اليد والكرة حظوظهم قائمة حتى الآن في إحراز ميدالية، ونأمل الفوز غدا على البرازيل للتأهل إلى نصف نهائي كرة القدم.

وتابع: "نتوق أن نحرز ميداليات في الكاراتيه والخماسي وعندنا أمل في المصارعة وفريق المبارزة، وربنا يوفقنا نحرز ميداليات جديدة".

وأكد أنه يتم تأهيل اللاعبين المشاركين في الأولمبياد بدنيا ونفسيا، مستطردًا "نحاول إبعاد اللاعبين عن السوشيال ميديا حتى لا تزيد الضغوط عليهم".

ولفت إلى أنه يتابع كافة التطورات المتعلقة بالمشاركين في اولمبياد طوكيو 2020، موضحًا أنه يرى أنه تم تحقيق قوية حتى الآن، مطالبا بدعم اللاعبين ومنحهم طاقة إيجابية.

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