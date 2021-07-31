تفحم "توك توك" بمنطقة الشون بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة الشون، التابعة لقسم ثان بمدينة المحلة الكبرى، إندلاع حريق في "توك توك"، أمام محطة وقود "بنزينة"، مما أدى إلى تفحم المركبة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان المحله الكبرى، يفيد بورود بلاغات بإندلاع حريق داخل توك توك، في منطقة الشون.



انتقلت قوه أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية، تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم.