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اسعار الذهب في مصر تفتتح تعاملات اليوم السبت 31 يوليو 2021 على تراجعات قوية

السبت 31/يوليو/2021 - 12:05 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في مصر تراجعت طفيفية في بداية تعاملات اليوم السبت 31 يوليو، بعد التراجع فس عره عالميا على اثر صعود الدولار. 

اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 

وهبطت أسعار الذهب 4 جنيهات في االجرام، حيث سجل جرام  عيار 21 794 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 680 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 908 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

 

اسعار الذهب العالمية :

تراجعت اسعار الذهب العالمية عن أعلى مستوى في أسبوعين إذ أوقف ارتفاع  الدولار موجة صعود المعدن النفيس بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بأن البنك المركزي لن يحيد عن التيسير النقدي لبعض الوقت.

وسجل  السعر الفوري للذهب انخفاضا 0.2 بالمئة إلى 1824.43 دولار للأوقية. ونزلت عقود  الذهب  الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1829.30 دولار.

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