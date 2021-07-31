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سياسي تونسي: "النهضة" مرتزقة.. وقيس سعيد يجسد صوت الشعب (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، إن حكومة المشيشي أدارت تونس بشكل فاشل، مشيرًا إلى أن حركة النهضة سعت للهيمنة على كل المؤسسات والسيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف "عويدات" خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن حزب النهضة كان يدير البرلمان لصالح جماعة الإخوان، موضحًا أن ما يحدث في تونس هو حراك للماء الراكد ضد الإخوان.

وأشار السياسي التونسي، إلى أنّ القوانين التي سعى حزب النهضة لإصدارها كان الهدف منها خدمة الجماعة، وتقسيم المناصب بينهم، من أجل السيطرة على مفاصل الدولة التونسية.

وتابع: "الرئيس التونسي قيس سعيد يجسد صوت الشعب، ونحن نقف معه ضد الجماعة الإرهابية التي نهبت الشعب التونسي لصالح عناصرها ومؤيديها"، منوهًا أن حركة النهضة الإخوانية تركب الشعب التونسي بدون ماء ودواء وهيمنوا على كل شيء.

وأوضح أن حركة النهضة هم مجموعة من المرتزقة، وقيادات الحزب متورطين في قضايا فساد عديدة، مشددًا على أن الشعب التونسي عاش 10 سنوات من الدمار في وجود حزب النهضة وجماعة الإخوان.

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حركة النهضة حركة الاخوان تونس بوابة الفجر الفجر

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