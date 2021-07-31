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أول قرار من هيثم شعبان بعد تدريب سيراميكا كليوباترا
السبت 31/يوليو/2021 - 12:19 ص
محمد زويد
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قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إقامة معسكر مغلق خلال الفترة القادمة قبل العودة لمباريات الدوري الممتاز.
وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خوض معسكرًا لمدة ٥ أيام في إحدى فنادق مدينة ٦ أكتوبر.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.
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