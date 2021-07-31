Advertisements

أول قرار من هيثم شعبان بعد تدريب سيراميكا كليوباترا

السبت 31/يوليو/2021 - 12:19 ص
هيثم شعبان
هيثم شعبان
محمد زويد
Advertisements

قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إقامة معسكر مغلق خلال الفترة القادمة قبل العودة لمباريات الدوري الممتاز. 

وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خوض معسكرًا لمدة ٥ أيام في إحدى فنادق مدينة ٦ أكتوبر. 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في  جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم شعبان سيراميكا رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ 5 دقائق

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شقيق طبيبة الدقهلية التي قتلها زوجها يكشف آخر تفاصيل القضية (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كارتيرون يرفض دخول نجم الزمالك في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رغم انسحابه.. عمرو خالد يعود لاستكمال حواره على العربية (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان