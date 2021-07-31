أول قرار من هيثم شعبان بعد تدريب سيراميكا كليوباترا





قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إقامة معسكر مغلق خلال الفترة القادمة قبل العودة لمباريات الدوري الممتاز.





وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خوض معسكرًا لمدة ٥ أيام في إحدى فنادق مدينة ٦ أكتوبر.





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.



