الباز: الإخوان كلاب سلطة.. وهذه أسهل طريقة للتخلص منهم (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد كشفت بشكل واضح عن خطايا الجماعة الإرهابية في تونس.



وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإخوان نسخة واحدة، وأعضاء جماعة الإخوان في كل مكان في العالم كلاب سلطة.



وأردف "الغنوشي بيأمل في عودة البرلمان، لكن الشعب التونسي أدرك أن هذا ليس مطلوبا، فالفساد المالي كبير جدا، والشعب التونسي يسأل راشد الغنوشي عن ثروته التي بلغت 4 مليارات دولار".



وأشار إلى أن راشد الغنوشي يهدد بالفوضى وأن هناك دماء ستسال في تونس إذا لم يعود للمسار مرة أخرى، مستطردً:ا "لا يوجد مسار يعود إليه، أعضاء الإخوان في مرمى المحاكمات والمساءلات عن أموال الشعب".



كما عقد مقارنة بين خروج المصريين ضد الإخوان بعد عام من الحكم، وبين خروج التوانسة ضد حركة النهضة بعد القرارات الأخيرة من الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وحل الحكومة.



وقال:"البعض يقول هل سبب الاهتمام بما يحدث في تونس هو نكاية في الإخوان، ولكن السبب في اهتمام الإعلام المصري بما يحدث في تونس هو التشابه الكبير بين ما حدث في مصر بعد وصول الإخوان إلى الحكم، وبين وصول حزب النهضة إلى الحكم في تونس".



وتابع: "السبب في إلقاء الضوء على ما يحدث في تونس هو للتأكيد على أن ما حدث في مصر كان صحيحًا، وإثبات أن وصول هذه الجماعة للحكم هو السبيل للتخلص منها".



واستطرد: "عايز تتخلص من جماعة الإخوان سيبهم يحكموا لأن الناس هتعرف علطول حقيقة هذه الجماعة، لأن السلطة بتقتلهم علطول".