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هل تعود المفاوضات من جديد بشأن السد الإثيوبي؟.. محمد الباز يُجيب (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 08:31 ص
شيماء حسن
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كشف الإعلامي محمد الباز، عن انفراجة في ملف السد الإثيوبي بعد فشل إثيوبيا في الملء الثاني، معلنًا عن موعد عودة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مصر تفاوض حول ملء السد في 7 سنين، وهو ما كانت ترفضه إثيوبيا، لكن وفقا لإمكانيات إثيوبيا وما يحدث داخلها من حروب واقتتال داخلي فإنه من الممكن أن يحدث الملء خلال 13 سنة.

وأضاف: "فكفاك الله شر القتال فيما يخص سنوات الملء، لكننا نريد اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تتجه إلى جولة جديدة من المفاوضات في يناير المقبل تحت رعاية الاتحاد الإفريقي عندما تتولاه دولة السنغال".

وأوضح أن دولة الكونغو بذلت مجهود في رعاية المفاوضات الأخيرة، ولكن جهودها لم تسفر عن شيء وبعض المراقبين وصفت أنها لم تكن على القدر المطلوب.

وتابع: "الفريق الذي يعمل في هذا الملف عينه على القادم لما زار وزير الخارجية المصرية دكار العاصمة السنغالية وبعدها وزيرة الخارجية السودانية لمناقشة ملف السد الإثيوبي من الألف إلى الياء".

واستطرد: "هذا الملف أصبح موجود عند السنغال وتعرف ما جرى فيه والعلاقات بين مصر والسودان والسنغال تسمح بمساحة من الحديث والشرح والمراقبين المصريين عندهم تفاؤل أن هذه الجولة سيكون فيها تقدم ملحوظ في الاتجاه الذي تتكلم فيه مصر وهو اتجاه عادل".

وأوضح الباز: "مصر تتعامل باحترافية عالية وتسير في اتجاه صحيح دون خداع أحد، ولدينا معلومات كثيرة ولكن مش كل الحاجات تنفع تُقال، المراقبون عندهم تفاؤل من جولة جديدة من المفاوضات تحت رئاسة السنغال، نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

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الكلمات المفتاحية

محمد الباز لاتحاد الأفريقي سد النهضة الكونغو السنغال

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