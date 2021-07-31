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عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

السبت 31/يوليو/2021 - 12:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد زويد
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كشف حمادة أنور إداري الزمالك السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من خلال فيديو تم نشره على حسابه الشخصي أن الزمالك حصل على توقيع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي و قائد منتخب مصر الأولمبي والذي يشارك حاليا في أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال أنور، إن رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري الأولمبي وقع رسميًا للزمالك على سبيل الإعارة، وأبلغ إدارة نادي بيراميدز برغبته في الرحيل للفريق الأبيض لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد تألقه مع منتخب مصر في منافسات الألعاب الأولمبية.

وأضاف أن إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب تنوى تفعيل الصفقة لضمان الفوز بالانتخابات القادمة في الفريق الأبيض وعنون أن إدارة القلعة البيضاء تسميها صفقة القرن.

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