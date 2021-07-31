سبب رفض لوكاكو عرض تشيلسي

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن سبب رفض البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنترميلان الإيطالي لعرض تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن لوكاكو يحصل مع إنترميلان على 7.5 مليون يورو سنويًا بينما عرض عليه تشيلسي مبلغ 15 مليونًا.





وأشارت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو البالغ من العمر 28 عامًا رفض مواصلة المفاوضات مع تشيلسي وقرر بشكل نهائي الاستمرار مع إنترميلان.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو ليست لديه ذكريات جيدة مع الدوري الإنجليزي لأن النجم البلجيكي كان يتعرض لانتقادات صحفية بشأن وزنه أكثر من التركيز على مستواه.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو استقر أيضًا في مدينة ميلانو، حيث اشترى 3 شقق وبدأ في بعض الأعمال التجارية في المدينة بالإضافة إلى تمتعه بعلاقة جيدة للغاية مع مشجعي النيراتزوري.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو لم ينس أن إنترميلان رسم له طريق الهروب من مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما أراد الرحيا عن أولد ترافورد بأي ثمن في صيف 2019 كما أن إنترميلان يعتبر أحد الأندية التي كان يشجعها النجم البلجيكي عندما كان طفلاً.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو يرغب في الفوز بلقب آخر مع إنترميلان وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.



