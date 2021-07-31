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رئيس الوزراء الفلسطيني: الاقتصاد يتعافى رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي

السبت 31/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني إن الإعلام يركز على سواد الأمور في فلسطين، موضحًا أنه يصدر صورة سلبية عن بلاده.

ووصف "أشتيه"، خلال حواره ببرنامج "بيت للكل"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، الحياة في فلسطين بأنها "قوس قزح" فيها كل الألوان، موضحًا: في قرية بفلسطين بها شهيد وأخرى عُرس وبينهما حفل تخرج وجامعة وفلاح يحصد الزيتون".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه بالرغم أن الشعب يعيش في واقع معقد جدًا تحت الاحتلال الإسرائيلي إلا أنه يصنع من التحدي حياة شبه طبيعية"، لافتا إلى أن الاحتلال يتمنى أن يكون الشعب الفلسطيني جاهل ولكن الحقيقة أنه من أعلى نسب المتعلمين في العالم.

وتابع: "نحن نسرع نحو الحياة والاقتصاد الوطني يتعافى رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت ذلك".

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