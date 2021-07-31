محمد الباز يوجه رسالة لنقيب المحامين رجائي عطية

قال الإعلامي محمد الباز، تعليقًا على منشور لنقيب المحامين رجائي عطية، بعد اعتباره أن الله ابتلاه بأن يكون نقيبًا للمحامين، مشيرًا إلى أن هذا المنشور أزعج كثير من المحامين وقام البعض بعتابه.





وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن رجائي عطية كتب منشورًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، قال فيه: "نعم ابتلاني ربي أن أكون نقيبًا للمحامين، سأصبر حتى يأذن لي سبحانه وتعالى بالانصراف".



