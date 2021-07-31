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تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لسيراميكا كليوباترا

السبت 31/يوليو/2021 - 12:37 ص
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
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أعلن المهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الجهاز الفني الجديد، وفقًا لرؤية الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني العائد لتولي مقاليد المسئولية.

وقال أبو العينين أن الجهاز الفني الجديد يضم عمرو حسن مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال مدير شؤون اللاعبين، وعبد الحميد حسن "ميدو" مدربًا عامًا، ومصطفى عفيفي مدربًا لحراس المرمى، ولويس أندريا مخططًا للأحمال، وكريم فهمي، ويوسف يسري محللا أداء.

وأكد المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، استمرار الجهازين الطبي والإداري بنفس طاقميهما دون تغيير

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