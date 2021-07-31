نائلة جبر: مصر وقفت أمام الاتجار بالبشر وتكافحه بجدية (فيديو)

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن مصر دولة جادة في أعمالها بالنسبة لمكافحة جريمة الاتجار في البشر.





وأضافت "نائلة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن جريمة الاتجار في البشر تنتهك حقوق الإنسان وتهدد المجتمع، لافتة إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال الذي نظمته اللجنة في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، وإلقائه كلمة بالإضافة إلى كلمة النائب العام كانت إضافة.





وأضافت: "كلنا نجتمع حتى نرسل رسالة واضحة للعالم، وهي تأكيد الإرادة السياسية المصرية في مكافحة جريمة الاتجار في البشر، وهذا يؤكد أن مصر دولة مفتوحة على العالم وتتعامل مع المنظمات الدولية ولها سياساتها الناجحة للتعامل مع هذه القضية".





واستكملت: "الحمد لله مستمرين في عملنا في تطبيق القانون، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بنا، وسنواصل الحملات في الفترة القادمة، خاصة أن العالم مازال يواجه تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا".



