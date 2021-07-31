الرئيس التونسي: قراراتي الأخيرة موافقة للدستور وليس انقلابًا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقاء الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وفد من صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، لتوضيح ما يجري في تونس للعالم الخارجي.





وقال الرئيس التونسي: "أحمل رسالة من كل التونسيين إلى العالم أجمع، وهي أن تونس بالرغم من الأزمة تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات ووفقًا للدستور".





وأضاف: "قراراتي الأخيرة تمت وفقًا للدستور وليس انقلابًا، من يتحدث عن خرقي للدستور فهو كاذب، وحماية البلاد مسؤولية اتحملها أمام الله والشعب والتاريخ".





وتابع: "تهديد البعض بالنزول للشارع مخالف للدستور، ولن أتركهم ينهبون الشعب ويضربون مؤسسات الدولة، وبلادنا تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات رغم الأزمة التي تعيشها البلاد".



