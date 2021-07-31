Old يحقق 27 مليون دولار عالميا





حقق فيلم الرعب Old إيرادات وصلت إلى 27 مليون دولار و 500 ألف دولار، فى أسبوع واحد حول العالم





وتدور أحداثه حول عائلة فى عطلة تكتشف شاطئ معزول، حيث يسترخون لبضع ساعات، ولكنهم يكتشفون أن الشاطئ يتسبب فى تقدمهم فى السن، ويعثرون على متعلقات لأشخاص يبدو أنهم واجهوا نفس المصير.





والفيلم هو من إخراج مانوج نايت شيامالان، بطولة آرون بيير وتوماسين ماكنزى وروفوس سيويل وإيمبث ديفيدتز وآبى لى وإيليزا سكانلن.



