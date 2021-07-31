Advertisements

Old يحقق 27 مليون دولار عالميا

السبت 31/يوليو/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حقق فيلم الرعب Old إيرادات وصلت إلى 27 مليون دولار و 500 ألف دولار، فى أسبوع واحد حول العالم

 وتدور أحداثه حول عائلة فى عطلة تكتشف شاطئ معزول، حيث يسترخون لبضع ساعات، ولكنهم يكتشفون أن الشاطئ يتسبب فى تقدمهم فى السن، ويعثرون على متعلقات لأشخاص يبدو أنهم واجهوا نفس المصير.

والفيلم هو من إخراج مانوج نايت شيامالان،  بطولة آرون بيير وتوماسين ماكنزى وروفوس سيويل وإيمبث ديفيدتز وآبى لى وإيليزا سكانلن.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض دخول نجم الزمالك في الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو خالد ينسحب من حواره على العربية بعد سؤاله عن الإخوان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مثيرة في انضمام بيانيتش إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان