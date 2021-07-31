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تشكيل مصر المتوقع ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 01:02 ص
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيل، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بثنائية نظيفة، سجلها كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.
خط الوسط: أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي.
خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر.

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ربع نهائي الأولمبياد تشكيل منتخب مصر الاولمبي

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