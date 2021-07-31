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أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة إسبانيا ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كرة القدم

السبت 31/يوليو/2021 - 01:02 ص
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
علي ماهر حلمي
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يلتقي صباح اليوم السبت منتخب اسبانيا نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مياجي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل الي دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو بعد تصدر المجموعة الثالثة بينما جاء منتخب ساحل العاج فى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة

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