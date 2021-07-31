خبير بجامعة القاهرة: مصر أنتجت 4 أصناف جديدة من العلف (فيديو)

قال الدكتور محمد بكر خبير تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر نجحت نجاح في تصنيع الأعلاف، لإنتاج 4 أصناف جديدة من التركيبات العلفية قادرة على زيادة معدل تحويل اللحوم بالجاموس البلدي.





وأضاف بكر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن شركة الوطنية للأعلاف نجحت في إنتاج 4 تركيبات جديدة لزيادة معدل تحويل اللحوم في الجاموس البلدي تعتمد على تركيز الألياف بنسبة أكبر في الأعلاف وهي تعمل على تسمين الجاموس بمعدل أكبر من مثيلاتها بالأسواق كما توفر 150 جنيهًا للمربي في الطن الواحد.



