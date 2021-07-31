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خبير بجامعة القاهرة: مصر أنتجت 4 أصناف جديدة من العلف (فيديو)
السبت 31/يوليو/2021 - 07:08 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد بكر خبير تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر نجحت نجاح في تصنيع الأعلاف، لإنتاج 4 أصناف جديدة من التركيبات العلفية قادرة على زيادة معدل تحويل اللحوم بالجاموس البلدي.
وأضاف بكر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن شركة الوطنية للأعلاف نجحت في إنتاج 4 تركيبات جديدة لزيادة معدل تحويل اللحوم في الجاموس البلدي تعتمد على تركيز الألياف بنسبة أكبر في الأعلاف وهي تعمل على تسمين الجاموس بمعدل أكبر من مثيلاتها بالأسواق كما توفر 150 جنيهًا للمربي في الطن الواحد.
وأوضح خبير تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الأصناف الجديدة هى تركيبات علفيه بنسبة 16 % بروتين للعجول النامية من أوزران 150 إلى 200 كيلو و14 % أعلاف تسمين للعجول من 250 إلى 450 كيلوجرامًا، إلى جانب أعلاف مخصصة للجاموس متوسط الأضرار للألبان، من 10 الى 20 كيلوجرامًا، وأعلاف أخرى للجاموس عالى الإدرار للألبان، لافتًا إلى أن الجاموس البلدي يمتاز بانخفاض نسبة الكوليسترول، ومقاوم للفيروسات وألبانه تعالج تصلب الشرايين.
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