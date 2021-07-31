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أمينة خليل ترفض النزول لتحية الجمهور وتكتفي بالتحية من سيارتها (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رفضت الفنانة أمينة خليل،  النزول من سيارتها لتحية الجمهور عقب تكريمها من المركز "الكاثوليكي" مساء أمس، وطلب الجمهور من النجمة إلتقاط التصوير معها فيما إكتفت بالسماح بإلتقاط بعض الصور من داخل سيارتها فقط.

ومن جهة أخرى ما فعلته أمينة إختلف تماما مع ردود افعال باقى  أبطال المسلسل  مثل الفنان الكبير سيد رجب وغيره الذين لم يقاطعوا  مراسلين الصحافة والصحافة  وتعاملوا معهم بكل إحترام حتى إنصرفوا ولكنها قامت بالتسجيل أيضا مع احد الكاميرات من داخل سيارتها.

يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



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