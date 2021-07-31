أولمبياد طوكيو.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كرة القدم





يلتقي صباح اليوم السبت منتخب اسبانيا نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مياجي.





وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع كالتالي:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، ب أو توريس، خوان ميراندا.

خط الوسط: باريخو، ميرينو، بيدري.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال





وكان منتخب إسبانيا قد تأهل الي دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو بعد تصدر المجموعة الثالثة بينما جاء منتخب ساحل العاج فى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة



